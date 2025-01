Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha parlato a Prime Video in vista della gara di questa sera contro il Monaco: "Giochiamo ogni partita per vincere, se vinceremo oggi saremo nelle prime 8: non ci facciamo troppe domande, sarà una partita importante. Ci siamo preparati bene, sarà decisiva. Il Monaco è una grande squadra e lo dimostra in Ligue 1 e in Champions: hanno ottimi giocatori ma noi dobbiamo preoccuparci di noi stessi come facciamo da anni.