Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Monaco, Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Inter Tv. "E' l'ultima partita della prima fase della Champions, per cui è una partita importante. Giocheremo contro una grande squadra, ma saremo in casa dove avremo il supporto dei nostri tifosi. Daremo il massimo come facciamo sempre, cercando di fare tutto il possibile per vincere".