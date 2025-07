Nico Paz, fantasista argentino del Como e a lungo nel mirino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Le voci di mercato? Mi sono riposato e mi sono goduto le vacanze. In fin dei conti ci sono cose che non dipendono da me, quindi ero sereno a casa a riposarmi e ora eccomi qui con tanta voglia di iniziare un'altra stagione da cui ci aspettiamo molto. Abbiamo tanta voglia di cominciare, di migliorare e di raggiungere ottimi risultati quest'anno perchè credo che abbiamo la squadra per farlo, così come un allenatore e uno staffo incredibili, per cui siamo molto motivati per la prossima stagione.