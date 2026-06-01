Pazzini, retroscena Lucio-Inter: “Legnate e contrasti al muro, i compagni…”

"Faceva i contrasti con il muro per riscaldarsi, con un pallone attaccato al muro. Prima delle partite prendeva un pallone, lo attaccava al muro e dava delle legnate di destro e sinistro addosso al muro. Tutti gli altri compagni erano morti dal ridere. Lui diceva che lo faceva per testare la tenuta del ginocchio, contro al muro".