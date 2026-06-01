Giampaolo Pazzini ha rilasciato un'intervista a SportMediaset a margine di un evento a Riccione.
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Pazzini, retroscena Lucio-Inter: “Legnate e contrasti al muro, i compagni…”
L'ex attaccante dell'Inter ha parlato anche di un compagno in nerazzurri, il brasiliano Lucio, protagonista anche nella stagione del Triplete
L'ex attaccante dell'Inter ha parlato anche di un compagno in nerazzurri, il brasiliano Lucio, protagonista anche nella stagione del Triplete.
"Faceva i contrasti con il muro per riscaldarsi, con un pallone attaccato al muro. Prima delle partite prendeva un pallone, lo attaccava al muro e dava delle legnate di destro e sinistro addosso al muro. Tutti gli altri compagni erano morti dal ridere. Lui diceva che lo faceva per testare la tenuta del ginocchio, contro al muro".
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