FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pedro saluta la Lazio: “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi la Coppa Italia”

news

Pedro saluta la Lazio: “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi la Coppa Italia”

Pedro saluta la Lazio: “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi la Coppa Italia” - immagine 1
Così Pedro, l'attaccante spagnolo della Lazio, ai canali ufficiali del club alla vigilia della sua ultima partita in biancoceleste contro il Pisa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Si chiude la mia storia con la Lazio, sono contento del percorso fatto con questa maglia. Spero che contro il Pisa i tifosi decidano di entrare ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile".

Pedro saluta la Lazio: “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi la Coppa Italia”- immagine 2
Getty

Così Pedro, l'attaccante spagnolo della Lazio, ai canali ufficiali del club alla vigilia della sua ultima partita in biancoceleste contro il Pisa. "Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata. La prima cosa è ritrovare l'unione tra squadra, tifosi e società, andare tutti verso un'unica direzione. Questo permetterà alla Lazio di tornare grande. Ora è difficile ma sono sicuro che la Lazio tra qualche anno tornerà a vincere trofei e a lottare per l'Europa e lo scudetto. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. L'ultima stagione è stata sicuramente dura ma voglio finire bene, magari segnando", prosegue l'ex Barcellona.

Pedro saluta la Lazio: “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi la Coppa Italia”- immagine 3
Getty

Che poi, a chi chiede se Sarri nella sua testa sia secondo solo a Guardiola, risponde "sì. Guardiola ovviamente è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso. Qualche mio ex compagno alla Lazio? Ci ho sempre provato. Anche con Messi (ride, ndr), ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati". Infine su un possibile ritorno in un'altra veste, Pedro ammette: "Difficile dirlo ma spero di sì, nella vita non si sa mai. Mi piacerebbe tornare per aiutare la squadra, rimarrò sempre vicino alla mia Lazio".

Leggi anche
Capello: “Le seconde squadre non mi hanno mai convinto. Finale Champions? Non c’è...
Zielinski: “Roma e Como gare scudetto. Farò bene anche da regista. Chivu eccezionale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA