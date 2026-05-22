Pedro saluta la Lazio: “Mi sarebbe piaciuto regalare ai tifosi la Coppa Italia”

Così Pedro, l'attaccante spagnolo della Lazio, ai canali ufficiali del club alla vigilia della sua ultima partita in biancoceleste contro il Pisa

Marco Macca Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 14:22)

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"Si chiude la mia storia con la Lazio, sono contento del percorso fatto con questa maglia. Spero che contro il Pisa i tifosi decidano di entrare ma rispetto la decisione. Giocare senza la loro spinta è stato difficile, fare bene in campionato con lo stadio vuoto è impossibile".

Così Pedro, l'attaccante spagnolo della Lazio, ai canali ufficiali del club alla vigilia della sua ultima partita in biancoceleste contro il Pisa. "Abbiamo passato momenti duri, non è stato semplice assistere alla situazione che si è creata. La prima cosa è ritrovare l'unione tra squadra, tifosi e società, andare tutti verso un'unica direzione. Questo permetterà alla Lazio di tornare grande. Ora è difficile ma sono sicuro che la Lazio tra qualche anno tornerà a vincere trofei e a lottare per l'Europa e lo scudetto. Mi è dispiaciuto non aver regalato al nostro popolo la Coppa Italia: se la sarebbero meritata, sarebbe stata la conclusione perfetta. L'ultima stagione è stata sicuramente dura ma voglio finire bene, magari segnando", prosegue l'ex Barcellona.

Che poi, a chi chiede se Sarri nella sua testa sia secondo solo a Guardiola, risponde "sì. Guardiola ovviamente è stato importante, mi ha dato fiducia quando ero giovane, permettendomi di giocare in una squadra piena di campioni come il Barcellona. Sarri lo avevo avuto già al Chelsea, abbiamo vissuto tanti anni insieme, è stato un bel percorso. Qualche mio ex compagno alla Lazio? Ci ho sempre provato. Anche con Messi (ride, ndr), ma ovviamente non era facile. Poi Jordi Alba e De Gea quando erano svincolati". Infine su un possibile ritorno in un'altra veste, Pedro ammette: "Difficile dirlo ma spero di sì, nella vita non si sa mai. Mi piacerebbe tornare per aiutare la squadra, rimarrò sempre vicino alla mia Lazio".