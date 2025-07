"Tra Huijsen, Leoni e Ghilardi c'è una sproporzione tale che uno sembra Beckenbauer, l'altro Krol e l'altro l'ultimo della compagnia e non mi sembra giusto. Il Verona vorrebbe 12-13 mln per Ghilardi, è un ragazzo di 22 anni che se tu chiedi 18-20 mln non è che se lo facessi faresti uno sgarbo a chissà chi. Soprattutto se verifichiamo che gente più giovani sono andati via a prezzi di saldo (Huijsen) o vengono valutati in maniera eccessiva (Leoni)"

"Lo dico con tutto il rispetto per il Parma, è un predestinato sì, non ho dubbi sia un difensore di prospettiva e potrebbe anche venir convocato subito da Gattuso e diventare un pilastro della Nazionale ma come si può dare una valutazione di 35-40 mln dopo un solo campionato di Serie A? Per me la valutazione legittima è di 25, se lo valuti 40 o 35 allora Ghilardi è da 18-20 mln. Huijsen è stato venduto per 18 mln dalla Juve al Bournemouth e poi è andato al Real per una cifra iperbolica, da 18 mln siamo passati alla Luna dopo una stagione"