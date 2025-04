Intervistato da News.Superscommesse.it, Sergio Pellissier ha parlato anche della lotta scudetto. Per l'ex attaccante la favorita rimane l'Inter. "Guardando la classifica attuale, viene più facile da dire che quella proiettata per arrivare meglio al traguardo dello Scudetto sia l’Inter, perché è la più strutturata per vincere. Va ribadito, però, che il Napoli è lì con lo stesso obiettivo e credo che in pochissimi si aspettassero che questa squadra facesse così bene al primo anno di Conte".

"La parole di Thuram? Sostenere di essere tra i primi dieci più forti al mondo credo che sia un tantino esagerato, però Thuram è un attaccante che a me non dispiace, anzi; sta facendo molto bene in questa stagione con l’Inter, anche se è incappato in qualche periodo vissuto tra alti e bassi. La continuità di rendimento è una componente importante per poter essere tra i migliori, perché gli attaccanti “da podio” difficilmente sbagliano le partite e, anche quando non riescono a segnare, la loro presenza in campo per aiutare".