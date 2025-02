Inzaghi subisce la pressione di Conte? — "Conte è difficile da affrontare e ha un carisma che incide molto. Le sue dichiarazioni irritato particolarmente e non è facile gestire questo scontro. Antonio non guarda in faccia a nessuno".

Inter che manca di killer instinct e forse si sente superiore a volte, come ha detto qualche giocatore: — "Con Conte certe cose non sarebbero successe. Puoi anche giocare male, ma la partita non puoi perderla perché pensi di essere superiore agli altri. E da questo punto di vista la preparazione della sfida con Conte non la sbagli mai".

Calhanoglu in crisi. Come se lo spiega? — "Non credo sia un calo per l'età. Dopo l'infortunio è normale che se non hai tempo per recuperare nel modo migliore poi paghi questo. Ci vuole tempo per recuperare a certi livelli. Prima faceva la differenza, ora nel calo di tutta la squadra si vedono i difetti".

