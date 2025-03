"De Laurentiis dal punto di vista finanziario ha sempre condotto il Napoli magistralmente e non capisco perché si dovrebbe separare da Conte se ha trovato un progetto tecnico così importante. Conte ha costruito qualcosa di importante in pochissimo tempo, non ha fatto solo la squadra, ma ha indirizzato il club ad investire sulle infrastrutture che diventano fondamentali per un club che vuole stabilizzarsi in Europa. Avere un centro sportivo vuol dire avere due o tre punti in più all’anno".