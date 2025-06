Perinetti: “Gattuso? Non sottovalutiamo l’allenatore, può far bene. Oggi…”

Giorgio Perinetti, che ha lavorato con Gattuso a Palermo, ha commentato così l'ingaggio dell'ex centrocampista del Milan come nuovo commissario tecnico dell'Italia

Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti, che ha lavorato con Gattuso a Palermo, ha commentato così l'ingaggio dell'ex centrocampista del Milan come nuovo commissario tecnico dell'Italia:

È l’uomo giusto per la Nazionale?

“Sono convinto che in questo momento storico possa fare bene. Ha una totale dedizione alla sua professione e la capacità di trasmettere questi valori in maniera diretta. Poi è cresciuto anche come tecnico”.