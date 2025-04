"Il Napoli sta facendo un lavoro importantissimo. Tutti gli addetti ai lavori avevano indicato l'Inter come principale favorita, visto che aveva una struttura di primissimo livello. I nerazzurri stanno tenendo fede al proprio ruolo, mentre il Napoli ha sempre indossato i panni della rompiscatole. Conte è stato chiaro e dal primo minuto. Antonio sta facendo un miracolo nel tenere la squadra in lotta per lo Scudetto nonostante la cessione non sostituita di Kvaratskhelia, i mancati acquisti in difesa e i tanti infortuni del 2025".