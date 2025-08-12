FC Inter 1908
A Sportitalia, il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha parlato così prima dell’amichevole contro l’Inter
A Sportitalia, il centrocampista del Monza Matteo Pessina ha parlato così prima dell’amichevole contro l’Inter:

“Finalmente sto bene, posso giocare e fare tutto, è la cosa più importante questa. Le scorie dell’anno scorso ci sono, è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, ora cerchiamo di ripartire. È un momento ibrido, è giusto. Il mio futuro e il mercato? Non so cosa succede, è lungo ancora, oggi pensiamo a questa gara con l’Inter di stasera. Se merito la Serie A? Spero di sì, ho un buon feeling col mister, siamo molto gasati di lavorare con lui.

Inter? Bella sfida, sempre bello affrontare squadre di questo livello, sono fortissimi e non si può dire nulla su di loro, sono preparati”.

