“Finalmente sto bene, posso giocare e fare tutto, è la cosa più importante questa. Le scorie dell’anno scorso ci sono, è stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, ora cerchiamo di ripartire. È un momento ibrido, è giusto. Il mio futuro e il mercato? Non so cosa succede, è lungo ancora, oggi pensiamo a questa gara con l’Inter di stasera. Se merito la Serie A? Spero di sì, ho un buon feeling col mister, siamo molto gasati di lavorare con lui.