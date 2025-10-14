Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ricorda il suo periodo all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 12:32)

Sono tanti gli argomenti affrontati da Andrea Pinamonti intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'attaccante spiega perché i giocatori italiani sono un po’ sottovalutati. “Non saprei. All’estero lanciano i giovani con costanza senza il clamore mediatico e le esagerazioni che ci sono da noi. Io l’ho provato sulla mia pelle. Ho esordito giovanissimo all’Inter e dopo quindici minuti sembrava dovessi già fare cinquanta gol. Bisogna dare ai giovani il tempo di sbagliare e di crescere. Certe estremizzazioni, specie da quando esistono i social, sono davvero insopportabili”.

A proposito di Inter. Parliamo dei suoi maestri. Primo: Mauro Icardi. — “Ha fatto tanto per me. Dentro e soprattutto fuori dal campo. A 18 anni avevo lasciato la foresteria e stavo cercando casa. Mauro mi ha ospitato e mi portava agli allenamenti perché non avevo ancora la patente. Un ragazzo di cuore, di una generosità incredibile”.

Romelu Lukaku. — “Insieme nell’anno dello scudetto. Altro ragazzo d’oro. Si fermava dopo gli allenamenti per darmi consigli. Io lo riempivo di domande, mi ha fatto crescere tanto”.

Antonio Conte. — “Fare un anno con lui è stato fondamentale per il mio percorso”.

Lei è anche legatissimo a Skriniar. — “Sono andato al suo matrimonio in Slovacchia, ci sentiamo ancora. Che cosa mi ha insegnato? A prendere le botte...”.

L’Inter è un capitolo chiuso per lei? — “Non ha molto senso parlare del futuro. Mi hanno preso a quattordici anni e mi hanno portato in Serie A. Per l’Inter provo una enorme riconoscenza”.

(Gazzetta dello Sport)