A suon di gol Pio Esposito sta trascinando lo Spezia verso la Serie A. Intervistato da Tuttomercatoweb, l'attaccante ha parlato del suo futuro e non solo: "In questo momento la testa è rivolta solo al finale di campionato e in primis alla gara di Cesena in programma sabato. Il nostro sogno, a questo punto del campionato, è inevitabile sia un obiettivo, lo dico da tempo e sono stato il primo a sfatare il tabù perché conosco la mia squadra, so quanto siamo forti: è inutile nasconderci. Però siamo terzi, al momento in Serie A sarebbe il Pisa, inoltre mancano ancora nove gare, quindi 27 punti totali: tutto può accadere e noi dobbiamo farci trovare pronti".