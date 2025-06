"Sinceramente non ho ancora realizzato. Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno. Non ci stavo credendo. Urlavo e mi guardavo intorno. Ho visto Lautaro che esultava e ho detto "Allora è vero". È il frutto del lavoro in questi anni, dei due anni a La Spezia a lavorare. Sono contento che questo è il risultato. Ho esaudito il secondo sogno, dopo aver esordito anche il gol in pochi giorni. Sono emozionatissimo".