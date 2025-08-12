Pio Esposito: “Lavoro e mentalità, questa Inter punta a vincere. Chivu…”

L'attaccante dell'Inter, Francesco Pio Esposito, autore del gol del momentaneo 2-1 dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine della sfida contro il Monza all'U-Power Stadium.
"È stato una bellissima emozione il gol. Sono contento che siamo riusciti a vincere anche se la vittoria non è arrivata subito. Conta per costruire la mentalità vincente. Abbiamo vissuto una bellissima stagione con il Mister Chivu in Primavera".
Legame con Chivu?
"Tantissima riconoscenza e gratuitudine da parte mia. Siamo cresciuti insieme, lui come allenatore e io come giocatore. Dall’Under 14 alla Primavera fino a qui. Una bella storia".
Che Inter sta nascendo?
"Un’Inter che sta lavorando e che punta a vincere. Con mentalità vincente".
Sul passaggio del fratello Sebastiano Esposito al Cagliari:
"Gli faccio un grande in bocca al lupo ma tanto ci sentiamo in privato".
