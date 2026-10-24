GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novitÃ su tempi e modalitÃ : l'Inter propone...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Una lunga intervista, concessa al Corriere dello Sport, per ripercorrere l'ultima sfortunata esperienza alla Fiorentina, ma anche la sua carriera. Stefano Pioli, ex allenatore anche del Milan, Ã¨ tornato anche sullo scudetto vinto nel 2022 sulla panchina rossonera in volata sull'Inter. Le sue parole:

Getty Images

Quali conclusioni hai tratto da quella breve, dolorosissima esperienza? Ti sei concesso delle attenuanti?

Il 20 ottobre hai compiuto sessantun anni e sei ufficialmente salito sul carrello dei bolliti da social. Insieme a Sarri, Spalletti, ad Allegri che peraltro Ã¨ piÃ¹ giovane di te.

«No, niente alibi. Le responsabilitÃ sono state quasi esclusivamente mie. Penso da sempre che quando le cose non vanno bene le colpe non possano essere totalmente attribuibili allâ€™allenatore, tuttavia in questo caso me le prendo. Mi Ã¨ dispiaciuto immensamente perchÃ© ero tornato a Firenze con tanto entusiasmo, tanta energia, tanta fiducia. Forse Ã¨ stato proprio questo lâ€™errore, nel senso che tanta energia e tanta fiducia mi hanno portato a sopravvalutare alcune situazioni, ho alzato troppo lâ€™asticella e siamo rimasti schiacciatiÂ»«Non sono affatto bollito. Ãˆ vero che lâ€™ultima esperienza Ã¨ andata male, ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto. Certo, il calcio Ã¨ cosÃ¬, i social assegnano etichette emotive. Bastano due vittorie e non sei piÃ¹ bollitoÂ».

Getty Images

Stefano, cosa ti Ã¨ rimasto dello scudetto del Milan?

Â«Tanto. Ãˆ stato lâ€™apoteosi del nostro percorso, mi ha lasciato soprattutto dei rapporti bellissimi con i giocatori. Li ho sentiti anche lâ€™altro giorno, mi hanno fatto gli auguri per il compleanno. Ãˆ stata unâ€™esperienza veramente piena di emozioni, gratificazioni, ma anche di alti e bassi, quello di Milanello Ã¨ un ambiente veramente particolare. Il sostegno di Ricky (Massara, nda) e Paolo Ã¨ stato fondamentaleÂ».

Quando hai capito che ce lâ€™avreste fatta?

Â«Quando abbiamo vinto a Roma con la Lazio, lâ€™energia che mettevamo in campo, sprigionavamo qualcosa di potente, a Milanello pensammo che poteva essere davvero la nostra stagioneÂ».

Per quanto allenerai ancora?

Hai giÃ fatto parecchie esperienze, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina, Milan, giocato nella Juventus. Non temi che il campo delle opzioni si sia ristretto?

«Per qualche anno. Ho sempre ripetuto che fino a 70 starÃ² in campo. Poi si vedrÃ Â».«Prendo in considerazione anche lâ€™estero, perÃ² mi piacerebbe restare in Italia. Vorrei dimostrare qualcosa qui. Ho ricevuto tante offerte da fuori, ma non da Spagna, Inghilterra e Francia. In Italia qualcosina ma non di cosÃ¬ forteÂ».

(Fonte: Corriere dello Sport)