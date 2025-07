"C'è emozione per essere nuovamente a Firenze, alla Fiorentina. Per me è qualcosa di particolare. Tornare a lavorare qui è una grande emozione e lo faccio con immenso piacere, anche con un grande senso di responsabilità perché siamo un grande club dove c'è una città intera che ci sostiene. Rivedere tante persone che conoscevo mi fa sentire a casa - ha detto il ne allenatore della Fiorentina ai media ufficiali viola -. Ho trovato una struttura, il Viola Park, incredibile. E questo è un plus che avremo per fare al meglio il nostro lavoro per far si che la prossima stagione sia la migliore possibile. In questo momento è facile parlare ai nostri tifosi e allo stesso tempo impegnativo".