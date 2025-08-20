Dopo l'esperienza in Arabia Saudita, all'Al-Nassr, dove ha allenato Cristiano Ronaldo e pure l'ex nerazzurro Brozovic, Stefano Pioli è tornato ad allenare in Serie A. L'allenatore della Fiorentina ha parlato in un'intervista a La Repubblica e ha detto la sua sulla lotta scudetto. «Se il Napoli lo rivincerà?Se la giocherà con Inter e Milan. Anche se Allegri non vuole che lo dica (ride, ndr ),ha il grande vantaggio di non giocare le coppe», ha detto.
Pioli: “Scudetto? Napoli, Inter o Milan. Allegri non vuole che lo dica ma…”
Anche lui era stato accostato alla panchina della Nazionale dopo l'esonero di Spalletti, poi è stato scelto Gattuso: «È l’uomo giusto per guidare l’Italia. Un’altra esclusione sarebbe preoccupante per il sistema. Mi ha fatto piacere essere accostato alla panchina dell'Italia, ma in questo momento una Nazionale non è quello che voglio, amo la routine con una squadra. Credevo che Ranieri accettasse per chiudere una carriera meravigliosa. E dopo il suo no anche io ho pensato a Gattuso».
Quando ha vinto l'ultimo scudetto, nel 2022 con il Milan, nel corso della stagione si era parlato del suo esonero: «Rivincinta? È stata più che altro una grande gioia, che mi ha dato felicità e notorietà. Nessuna rivincita, quando sei al livello più alto sei sempre in discussione. Più sono esagerati i complimenti, più lo diventano le critiche. Quando si giocherà Milan-Fiorentina credo proprio che mi commuoverò. L'anno dello scudetto si era creata un'atmosfera magica e con il coro 'Pioli is on fire' mi sono divertito molto. Ho guidato una squadra fantastica».
Per vincere quel titolo ha lottato contro l'Inter e in quella squadra c'era anche Edin Dzeko che oggi è tornato, dopo aver giocato al Fenerbahce in Turchia, a giocare in Serie A, proprio nella sua Fiorentina: «Edin in campo è un professore e fuori dal campo un esempio. Se è sostenibile il tridente con Kean, Dzeko e Gudmundsson è sostenibile? Dipenderà dagli altri otto, dall’avversario e dal tipo di partita. Non è lo schema a vincere, se ci sono le condizioni ne metto anche quattro di giocatori offensivi».
«Un trofeo con la viola? Sono consapevole che l'ultimo vinto sia la Coppa Italia del 2001 e sarebbe bello vincerne uno. Con una coppa in mano il primo pensiero andrebbe a Davide Astori, il mio capitano. Qui lo sento ancora più presente. Non so immaginare che effetto mi farebbe ma sarebbe incredibile vincere per lui», ha concluso Pioli.
(Fonte: La Repubblica)
