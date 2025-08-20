Pioli: “Scudetto? Napoli, Inter o Milan. Allegri non vuole che lo dica ma…”

L'allenatore della Fiorentina ha parlato del suo ritorno in Italia, dello scudetto con il Milan e anche dell'ex nerazzurro Edin Dzeko

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 agosto 2025 (modifica il 20 agosto 2025 | 19:16)

Dopo l'esperienza in Arabia Saudita, all'Al-Nassr, dove ha allenato Cristiano Ronaldo e pure l'ex nerazzurro Brozovic, Stefano Pioli è tornato ad allenare in Serie A. L'allenatore della Fiorentina ha parlato in un'intervista a La Repubblica e ha detto la sua sulla lotta scudetto. «Se il Napoli lo rivincerà?Se la giocherà con Inter e Milan. Anche se Allegri non vuole che lo dica (ride, ndr ),ha il grande vantaggio di non giocare le coppe», ha detto.

Anche lui era stato accostato alla panchina della Nazionale dopo l'esonero di Spalletti, poi è stato scelto Gattuso: «È l’uomo giusto per guidare l’Italia. Un’altra esclusione sarebbe preoccupante per il sistema. Mi ha fatto piacere essere accostato alla panchina dell'Italia, ma in questo momento una Nazionale non è quello che voglio, amo la routine con una squadra. Credevo che Ranieri accettasse per chiudere una carriera meravigliosa. E dopo il suo no anche io ho pensato a Gattuso».

Quando ha vinto l'ultimo scudetto, nel 2022 con il Milan, nel corso della stagione si era parlato del suo esonero: «Rivincinta? È stata più che altro una grande gioia, che mi ha dato felicità e notorietà. Nessuna rivincita, quando sei al livello più alto sei sempre in discussione. Più sono esagerati i complimenti, più lo diventano le critiche. Quando si giocherà Milan-Fiorentina credo proprio che mi commuoverò. L'anno dello scudetto si era creata un'atmosfera magica e con il coro 'Pioli is on fire' mi sono divertito molto. Ho guidato una squadra fantastica».

Per vincere quel titolo ha lottato contro l'Inter e in quella squadra c'era anche Edin Dzeko che oggi è tornato, dopo aver giocato al Fenerbahce in Turchia, a giocare in Serie A, proprio nella sua Fiorentina: «Edin in campo è un professore e fuori dal campo un esempio. Se è sostenibile il tridente con Kean, Dzeko e Gudmundsson è sostenibile? Dipenderà dagli altri otto, dall’avversario e dal tipo di partita. Non è lo schema a vincere, se ci sono le condizioni ne metto anche quattro di giocatori offensivi».

«Un trofeo con la viola? Sono consapevole che l'ultimo vinto sia la Coppa Italia del 2001 e sarebbe bello vincerne uno. Con una coppa in mano il primo pensiero andrebbe a Davide Astori, il mio capitano. Qui lo sento ancora più presente. Non so immaginare che effetto mi farebbe ma sarebbe incredibile vincere per lui», ha concluso Pioli.

(Fonte: La Repubblica)