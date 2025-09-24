Women’s Cup, mister Piovani: “Inter motivata, sono fiducioso”

L'allenatore dell'Inter Women ha parlato in vista della sfida contro la Juventus di mercoledì pomeriggio

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 00:02)

Saranno Roma-Lazio e Juventus-Inter le semifinali della Serie A Women's Cup. Si parte questa sera alle 20.30 con il derby della Capitale, mentre Juventus e Inter si affronteranno mercoledì 24 alle 18.30.

Skysport ha intervistato i due allenatori delle squadre, Massimiliano Canzi, allenatore delle bianconere ha detto: «Chiaro che arrivare alle final four era il nostro obiettivo. Lo abbiamo sempre detto, anche dopo la sconfitta con la Lazio, non ci siamo nascosti e abbiamo detto che questa Coppa è uno degli obiettivi della stagione. Adesso abbiamo la nostra semifinale e siamo abituati a pensare una gara alla volta. Adesso il nostro orizzonte è guardare all'Inter che dobbiamo incontrare mercoledì».

L'allenatore dell'Inter Women, Gianpiero Piovani, sempre a Sky, ha detto: «Direi bene, abbiamo fatto bene in Scozia, una bella vittoria con una prestazione convincente e le ragazze sono motivate. Lo sono al di là degli acciacchi avuti in settimana. Il lavoro in palestra e sul campo è ottimo, sono fiducioso».

(Fonte: SS24)