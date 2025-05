Ieri c'è stata la festa del Pisa per la promozione in Serie A: Filippo Inzaghi, allenatore dei toscani, si è complimentato col fratello

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Dazn al termine della festa per la promozione del suo Pisa in Serie A, Filippo Inzaghi , allenatore dei toscani, ha parlato anche di Simone che ha trascinato l'Inter in finale di Champions:

"Lui si è giocato tutti e tre gli obiettivi alla grande, penso che si meriti la finale di Champions League per l'allenatore che è, ormai è tra i più grandi di sempre e lo ha dimostrato,. Portare per due volte in finale di Champions in tre anni è qualcosa di straordinario, ma a me non sorprende"