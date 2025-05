Pippo Inzaghi in collegamento a Sky Sport ha parlato anche di suo fratello Simone dopo la promozione del suo Pisa in Serie A

“Se ho già sentito Simone? Sì, sì, Simone è stato uno dei primi, come sempre, per me è un esempio. Un grandissimo allenatore, sta facendo una stagione straordinaria, essere in lotta fino alla fine per tre obiettivi è stato qualcosa di importante.