"Mio fratello Simone è sempre il primo a incoraggiarmi e a seguire il mio lavoro senza distrarsi dal suo anche se è un grande. Non è da tutti portare per due volte la sua squadra in finale di Champions in tre anni". Lo ha detto Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, parlando coi giornalisti a margine della festa in Comune per la promozione in serie A della sua squadra.

"Dopo la conquista della A - ha aggiunto - il primo messaggio di congratulazione è stato il suo, come sempre. Anche se lui è sempre stato convinto, negli ultimi mesi, che avremmo gioito. Infatti, subito dopo la sconfitta contro lo Spezia e fu lui a dirmi di non abbattersi perché saremmo andati in serie A". Infine, parlando della squadra, Inzaghi ha detto che "questo è davvero un gruppo straordinario e credo che non vada disperso", tuttavia per affrontare "la serie A dovremo parlare con la società e fare le opportune valutazioni". (ANSA).