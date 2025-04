"Semifinale del 2010? Fu una gara molto complicata, all'andata andammo a Milano col pullman a causa del vulcano. Poi ci fu il gol di Milito in fuorigioco abbastanza chiaro e al ritorno il gol di Bojan Krkic annullato e per me era regolare... Questo Barcellona può arrivare al livello del mio, ha giovani di talento, i tifosi sono con loro, sono giovani e quindi ci vorrà del tempo. Magari riusciranno a vincere più di noi, speriamo".