Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 dell'Olympiacos e cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportWeek: "Un ricordo particolare quando penso all'Inter? Sicuramente l'esordio in Serie A contro la Spal a Ferrara. Oppure quando abbiamo iniziato il ritiro a Lugano, non lo sapevo fino a tre giorni prima. Pensi che stavo per partire per le vacanze, poi mi hanno chiamato con la prima squadra e da lì tutto è cambiato. Favorita per lo scudetto? Da una parte sarei felice se lo vincesse il Napoli perché sono molto legato a Conte che mi ha fatto debuttare in Serie A. Sta facendo un lavoro straordinario. Ma sarei contento anche per l'Inter, la mia squadra sin da bambino".