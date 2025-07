Pisacane: “Io e Chivu abbiamo una grande responsabilità: se falliremo…”

«Quando avevo vent’anni, se l’allenatore parlava per mezz’ora lo ascoltavo. Oggi hanno un tempo di attenzione breve. Organizzano i pensieri per immagini. Reagiscono meglio ai premi che ai rimproveri».

«Eravamo compagni a Lumezzane. Ero un ragazzo, mi ha accolto nella sua famiglia. Poi l’ho avuto come allenatore e mi ha salvato: un direttore sportivo in Lega Pro mi propose di vendermi una partita, lui mi consigliò di denunciare».

«Mi contattò la Fifa. Prandelli mi invitò in ritiro con la Nazionale. A tavola con Buffon, Pirlo e Di Natale mi sentivo in un reality show».

«Hanno tutto ma sono fragili. E intorno a loro orbitano figure non belle. I club oggi fanno di tutto per metterli in guardia, ma non è facile».