Victor Pițurcă, ex allenatore di Chivu nella nazionale rumena, ha rivelato che il tecnico lo ha chiamato

Gianni Pampinella Redattore 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 14:14)

Alla fine la scelta è ricaduta su Cristian Chivu. Sarà lui a guidare l'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi. Victor Pițurcă, ex allenatore di Chivu nella nazionale rumena, ha rivelato che il tecnico lo ha chiamato due giorni fa per comunicargli che avrebbe firmato con l'Inter.

“Qualcosa di straordinario, di fantastico per Cristi. Io avevo previsto il suo futuro. Mi ha chiamato proprio l’altra sera e mi ha detto che al 99% avrebbe firmato. Mi ha detto: ‘Nea Piți, lei mi aveva detto che un giorno avrei allenato l’Inter, e io non l’ho creduto’. È una cosa importante anche per il calcio romeno. Abbiamo avuto allenatori molto bravi che sono arrivati ad allenare grandi club”.

“C’è stata la partita Parma–Inter. L’Inter vinceva 2-0, poi il Parma ha pareggiato. Dopo la gara, Cristi mi ha mandato un messaggio: ‘Nea Piți, sei contento o stai piangendo?’ Gli ho risposto: ‘Non piango, perché tifavo per te. L’Inter può ancora vincere il campionato anche se non ha vinto contro di te.’ Gli ho detto che sarò presente al primo derby a San Siro. È già immerso nel lavoro".

“Ho visto la Nazionale italiana: hanno giocato molto male. Hanno grossi problemi. Secondo me, i giocatori sono a terra. Cristi dovrà lavorare tanto per riportarli in condizione e ottenere risultati. Io ho sempre creduto in lui, non era una frase di circostanza. Ne parlavamo spesso, mi diceva che voleva diventare allenatore. Ad esempio, Mutu mi diceva il contrario, che non voleva allenare… e invece ha scelto proprio quella strada.”

“Cristi è arrivato fin qui in pochissimo tempo. Vedremo come andrà, sarà sicuramente difficile. L’Inter arriva da una serie di ottimi risultati, fatta eccezione per la perdita del campionato e della Champions League. Serviranno assolutamente 5-6 nuovi innesti. Sarà difficile per lui tornare in Nazionale se resterà a questo livello. Gli ho detto che doveva puntare sui giocatori in cui crede davvero. Sapete che ci sono stati problemi: i calciatori romeni non hanno trovato spazio con lui al Parma”.

(Digisport)