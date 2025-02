Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex Inter, ha analizzato il momento dell'Inter e non solo dopo il derby d'Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex Inter, ha analizzato il momento nerazzurro e non solo dopo il derby d'Italia di Torino:

Dopo aver vinto contro l'Inter, questa Juventus quanto può recuperare?

"Non penso che la Juve faccia in tempo a recuperare per il titolo, perché ci sono tre squadre davanti importanti. Magari una può crollare, ma non tutte e tre. Kolo Muani è l'uomo della svolta, è determinante ogni volta. Mi piace anche Veiga, lo vedo concentrato, efficace, ha qualità fisiche".