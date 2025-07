Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l’ex ds della Reggiana, Marcello Pizzimenti, ha parlato anche di Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter che si è messo in mostra nel Mondiale per Club:

Talenti della B in A: da Pio Esposito a Borrelli…

"Pio Esposito lo conobbi qualche anno fa, quando lavoravo per il Genoa. Aveva già grandi prospettive, che ha confermato in Serie B nonostante la giovane età. Ha un futuro da Nazionale. Vedo bene anche Borrelli, nuovo acquisto del Cagliari, ma Guido Angelozzi è un grande talent scout. Bisogna dare spazio ai giovani, dobbiamo cercare di cambiare la linea. In Italia abbiamo sempre paura di far giocare i giovani perché pensiamo sempre che i calciatori esperti possano darci qualcosa in più".