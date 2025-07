L'ex centrocampista di Roma e Juventus ha detto la sua sul prossimo campionato: "Nerazzurri e Napoli in prima fila"

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del prossimo campionato di Serie A: "Sono svincolato e mi alleno con un preparatore: ho voglia di giocare ancora uno-due anni, cerco un progetto interessante e stimolante. Tornare in Italia? Perché no, è la mia seconda casa".