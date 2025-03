Politano: “Se Napoli crede allo scudetto? Pensiamo una gara alla volta”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria contro il Milan e dell'importanza dei tre punti in chiave classifica

Protagonista della serata al Maradona, dove il Napoli ha battuto due a uno il Milan e lui ha segnato il gol che ha aperto la partita, ai microfoni di DAZN ha parlato Matteo Politano, player of the match della serata. Queste le parole dell'ex calciatore dell'Inter: «È una squadra che mi porta fortuna. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo, potevamo segnare il terzo gol, poi abbiamo sofferto. Ma ci sta perché il Milan è una squadra fatta per stare al vertice».