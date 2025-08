L'ex Inter Matteo Politano ha parlato a Skysport della preparazione agli ordini di Conte e del Napoli che si prepara a difendere il titolo di Campione d'Italia nella prossima stagione. Il calciatore ha parlato anche delle novità della rosa azzurra: «Consigli ai nuovi? In realtà c’è poco da consigliare. Sono tutti giocatori esperti, anche se giovani. De Bruyne si è inserito alla grande, ha portato entusiasmo e un modo di giocare diverso: siamo felici di averlo. Anche gli altri si stanno integrando bene e sono entrati subito nello spirito del gruppo. Kevin è più silenzioso rispetto a Lukaku o Mertens ma è simpatico. In campo è un campione, ma lo è anche fuori».

«Lucca? È un attaccante strutturato, bravo a tenere palla. Lui e Romelu sono due punte simili, importantissimi per il nostro gioco. Lorenzo è carico, si sta inserendo bene e cerca di assimilare subito le nostre dinamiche. Speriamo di metterlo nelle condizioni migliori per rendere al massimo. Se è il Napoli più forte in cui ho giocato? Potenzialmente sì. Ma come sempre, sarà il campo a parlare. Abbiamo vinto due Scudetti, non sarà facile ripeterci, ma l’obiettivo minimo è competere su tutti e tre i fronti», ha sottolineato.