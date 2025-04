Un giudizio sulla prova dell'Inter?

"Dopo aver rischiato con l'Udinese ed essere stata rimontata dal Parma, come ha iniziato la ripresa anche stavolta mi ha preoccupato. Quei 10' minuti col gol di Piccoli mi ha dato l'idea di una squadra rientrata con troppa sicurezza in campo. Forse era presunzione, perché quando devi vincere quel gol non lo prendi. Poi però ha ripreso la marcia è ha segnato il 3-1. Mercoledì un dettaglio così non deve succedere. Deve togliere quei momenti di deconcentrazione di mezzo, perché col Cagliari è un conto, se lo fai col Bayern è un altro ".