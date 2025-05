Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Franco Porzio, ex pallanuotista e tifoso del Napoli, ha parlato della lotta scudetto. "Forse sarò a Parma o forse no. Era tutto pronto, poi il pareggio con il Genoa mi ha bloccato: perché io voglio esserci nel giorno del trionfo, non prima o dopo, ma in quel momento. Ho visto le tre partite in cui il Napoli ha conquistato lo scudetto e dunque....Boh, ci penso".