"Sono grandi partite da affrontare, l'Arsenal è una grande squadra. Nei primi minuti abbiamo messo qualità e abbiamo messo in difficoltà l'Arsenal, poi siamo calati e abbiamo sofferto. Ma abbiamo giocato una partita di grande carattere e qualità. Le indicazioni in panchina? Voglio dare una mano, anche in panchina".