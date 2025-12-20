FC Inter 1908
Lazio, Guendouzi: “Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, volevo vincere”

Intervistato da DAZN al termine di Lazio-Cremonese, Mattéo Guendouzi, premiato come migliore in campo, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Intervistato da DAZN al termine di Lazio-Cremonese, il centrocampista biancoceleste Mattéo Guendouzi, premiato come migliore in campo, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere la partita. Difficile giocare contro il 3-5-2 della Cremonese, ma dovevamo fare di più. Abbiamo tifosi molto speciali, anche in momenti più difficili come oggi. Vogliamo sempre vincere anche per loro".

(Fonte: DAZN)

