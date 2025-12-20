Intervistato da DAZN al termine di Lazio-Cremonese, il centrocampista biancoceleste Mattéo Guendouzi, premiato come migliore in campo, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Lazio, Guendouzi: “Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, volevo vincere”
Intervistato da DAZN al termine di Lazio-Cremonese, Mattéo Guendouzi, premiato come migliore in campo, ha rilasciato queste dichiarazioni
"Non me ne frega un cazzo di essere il migliore in campo, mi interessava solo vincere la partita. Difficile giocare contro il 3-5-2 della Cremonese, ma dovevamo fare di più. Abbiamo tifosi molto speciali, anche in momenti più difficili come oggi. Vogliamo sempre vincere anche per loro".
(Fonte: DAZN)
