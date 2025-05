"Mezzala? Quando me l'ha detto il mister, è stata una sorpresa anche per me. Ma in qualunque posizione sono, arrivato palloni puliti perché i miei compagni hanno grande qualità. E' facile dimostrare il proprio valore. Finale di Champions? Il duro lavoro ripaga sempre. Poi bisogna vincere per entrare nella storia. C'è la partita più importante della mia vita".