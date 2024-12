“In questa settimana il Napoli analizzerà ciò che non ha funzionato con la Lazio, ma non ci saranno criticità specifiche. Anzi, si proverà ad insistere sull’ottimo lavoro fatto fin qui in questa stagione e si lavorerà con serenità ed applicazione. L’assenza di Kvaraskhelia è sicuramente pesante, ma il Napoli ha una rosa importante quindi le possibilità di sostituirlo ci sono. Paradossalmente questa assenza può favorire una maggiore imprevedibilità. La Serie A di quest’anno è sicuramente un campionato divertente, avevo pronosticato l’Atalanta come una delle squadre che potevano lottare per lo scudetto. Perché lavorano bene, magari a volte giocheranno peggio ma saranno in grado di essere concreti".