"Io direttore tecnico a Coverciano? Stiamo definendo il ruolo, lavoriamo per trovare la strada giusta per la mia ripartenza. In campionato sto vedendo tante squadre non ancora pronte, ma è normale: col mercato aperto fino a fine agosto, a campionato già iniziato e con risorse che per i club italiani sono limitate, chi trae vantaggi immediati è chi ha cambiato meno tra i titolari. Ci sono tante realtà che stanno cercando di cambiare filosofia a livello tattico".