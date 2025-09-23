Intervistato da Tuttosport, Cesare Prandelli ha parlato del suo futuro, con anche una panoramica sul campionato di Serie A dopo le prime quattro giornate:
Prandelli: “In campionato tante non ancora pronte. Stuzzicato da una squadra in particolare”
"Io direttore tecnico a Coverciano? Stiamo definendo il ruolo, lavoriamo per trovare la strada giusta per la mia ripartenza. In campionato sto vedendo tante squadre non ancora pronte, ma è normale: col mercato aperto fino a fine agosto, a campionato già iniziato e con risorse che per i club italiani sono limitate, chi trae vantaggi immediati è chi ha cambiato meno tra i titolari. Ci sono tante realtà che stanno cercando di cambiare filosofia a livello tattico".
"Per esempio, sono molto stuzzicato dal Como. Hanno idee, giovani di valore e un progetto molto chiaro. Per me è un fenomeno da studiare: ogni anno mette qualcosa in più. Nel tempo può diventare il Parma degli anni ‘90: c’è un progetto tecnico forte e hanno l’ambizione di crearsi i campioni in casa, mentre quel Parma lì prendeva già formati. Il fatto che Fabregas sia rimasto è il segnale del percorso che vogliono intraprendere".
(Fonte: Tuttosport)
