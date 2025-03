"Il var a chiamata? Nel calcio a cinque è stato introdotto il video support, che consente la possibilità di chiamata: è la prima volta nella storia. A breve potrebbe essere introdotto in Serie C e nella Serie A femminile, sulla base di una richiesta del presidente Gravina e dell'autorizzazione dell'Ifab. L'arbitro, se richiamato dalle società, andrà a fare la review e sulla base degli elementi visivi che revisionerà potrà confermare o meno la propria decisione. E' difficile immaginare un cronoprogramma per la Serie A, però la direzione mi sembra chiara. Non si può fermare il vento con le mani". Lo dice, dai microfoni di Radio Crc, il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia) Antonio Zappi che comunque precisa: "La centralità dell'arbitro dovrà rimanere fondamentale".