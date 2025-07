Star e Messi

Sulle star che spesso si vedono in tribuna allo stadio ha aggiunto: «Quando eravamo in Serie B non veniva nessuno. Non siamo noi ad invitarli, ma loro che vengono a Como in vacanza e chiedono di vedere le partite. Abbiamo creato un nostro torneo estivo per attrarre qui le persone. Non possiamo andare negli States perché saremmo surclassati da altre realtà. La nostra super star è il Lago di Como. La moglie di Messi in tribuna? Non lo sapevo. Era ospite della moglie di Fabregas. Sarebbe un sogno avere Leo qui, ma perché dovrebbe lasciare una squadra nella quale guadagna tutti quei soldi? Mai avuto nessun contatto».