Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Empoli? Speriamo di fare una bella prestazione e che il risultato non sia esageratamente pesante. Una bella prestazione, magari anche perdendo, ci permette di preparare al meglio la prossima col Venezia che è fondamentale per noi. Di solito, se ci si salva, si fanno anche risultati inaspettati contro squadre anche importanti"