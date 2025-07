"Porto un bagaglio d'esperienza ampio, ho fatto tanti anni di B e C. Aiuterò questi ragazzi ad approcciarsi a questa categoria difficile", dice Prestia

Giuseppe Prestia , nuovo difensore dell'Inter Under 23, ha parlato ai microfoni di Inter TV:

"Sto vivendo emozioni bellissime, ringrazio la società e il mister che hanno avuto fiducia in me avendo conosciuto la mia persona. Sono molto contento di essere qui".

"Sicuramente porto un bagaglio d'esperienza ampio, ho fatto tanti anni di B e C. Aiuterò questi ragazzi ad approcciarsi a questa categoria difficile, dove ogni squadra ha determinate difficoltà. Sicuramente darò una mano a loro. L'obiettivo dell'U23 è far affacciare i ragazzi ai professionisti, dove si guarda al 'noi', al gruppo. E' fondamentale fare gruppo e far capire che tipo di campionato andiamo ad affrontare"