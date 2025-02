“Occhio al Como perché gioca bene ed ha giovani molto forti. L’importante è che domenica ci sia un clima di amicizia, ma il Napoli deve andare lì per vincere. Napoli favorito per lo scudetto? Il fatto che il Napoli non giochi le coppe è tanta roba, poi l’ambiente si è ricompattato e l’allenatore ha vinto ovunque. L’Inter è l’avversaria numero uno del Napoli, ma sta buttando ricche chances, ha perso con la Juve e la Fiorentina. Il pari del Napoli con la Lazio non è un dramma, non tutte le partite si devono vincere.