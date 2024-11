Preziosi sulla Serie A: “Alcuni investitori scapperanno. E tra 5 anni sarà…”

"A noi interessa non l'intrattenimento, non siamo in America. Noi pensiamo al risultato sportivo", dice Preziosi

Matteo Pifferi Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 22:35)

L'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle proprietà straniere:

"Scapperanno tutti gli investitori che speravano di aver trovato un Eldorado, hanno trovato una situazione diversa. A noi interessa non l'intrattenimento, non siamo in America. Noi pensiamo al risultato sportivo, viviamo un calcio diverso dagli americani"