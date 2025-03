Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Herbert Prohaska , stella tra Inter e Roma dal 1980 al 1983, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro. "Oltre all’Inter, mi volevano anche il Bologna e il Milan, nella persona del grande Gianni Rivera. Al di là della loro retrocessione per il Calcioscommesse, io avevo già scelto i nerazzurri. Ci eravamo pure incontrati più volte in gran segreto, la trattativa sembrava un film di James Bond".

Ci porti dentro alla spy story, allora.

“Una volta il d.s. Beltrami venne fino a Vienna, ma ci vedemmo in un albergo nascosto... Ancora prima, nella mia camera in ritiro della nazionale in Germania, mi ritrovai Mazzola e Bersellini, che era un allenatore duro, ma vero. “Tu sei disposto a correre anche in difesa?”, mi chiese a bruciapelo. Dissi di sì e, forse, in quel momento, scelsero me anziché Platini, che si sarebbe sacrificato di meno... Da allora cambiò la mia vita. Per un austriaco, l’Italia era la Riviera romagnola d’estare, io invece ero a San Siro davanti a 60mila persone”.