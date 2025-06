L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato della sconfitta al Mondiale per Club contro la formazione di Luis Enrique

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, dopo il quattro a zero incassato dal PSG di Enrique al Mondiale per Club ha parlato ai microfoni di SportMediaset analizzando la partita ma soprattutto soffermandosi sulla forza dell'avversario che ha battuto cinque a zero l'Inter in finale di Champions.

«Abbiamo giocato contro una grande squadra, hanno fatto nel primo tempo la partita che volevano. Sono stati molto concreti. Abbiamo avuto possibilità di pareggiare con Griezmann ma non siamo riusciti e siamo andati all'intervallo due a zero. Il due a uno lo avevamo segnato con l'arbitro che si era assunto la responsabilità di continuare l'azione perché ha visto che non era fallo ma l'hanno chiamato dal VAR e hanno tolto il gol. Poi ci sono stati una serie di episodi, che non contano, loro sono una grande squadra, sono stati meglio di noi senza dubbio. Ci prepariamo alle prossime due partite», ha detto l'allenatore argentino.

-Davvero il PSG ha messo distanza tra sé e il resto dei club europei. Sono veramente in questo momento una squadra che non ha rivali in Europa?

No, sicuramente c'è sempre qualcuno che è meglio di te. Loro sono forti, hanno vinto la Ligue1, hanno vinto la Champions, la Coppa. Hanno soprattutto gente giovane, giovane. Gente giovane e brava per davvero. Non avevano Kvaratskhelia e l'anno scorso a metà anno, dicembre-gennaio, hanno messo su 70 mln per il giocatore. Così non è molto difficile... È vero che hanno la possibilità di farlo ed è vero che stanno rendendo molto bene.

