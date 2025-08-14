FC Inter 1908
Quagliarella: “Sarà un campionato bello e combattuto, il Napoli è davanti ma l’Inter…”

Fabio Quagliarella, ex attaccante e oggi opinionista, intervistato da La Stampa ha parlato anche del prossimo campionato
Fabio Quagliarella, ex attaccante e oggi opinionista, intervistato da La Stampa ha parlato anche del prossimo campionato. Ecco le sue considerazioni:

Le nostre squadre reggeranno l’urto delle inglesi e delle altre big in Europa?

«In Italia partiamo sempre con troppo pessimismo ma all’estero le nostre squadre sono rispettate e temute. L’Inter è andata in finale di Champions due volte in tre anni, pure in Europa e Conference League siamo arrivati in fondo».

Che campionato sarà?

«Bello e combattuto. Il Napoli parte davanti a tutte, ha vinto lo scudetto e si è rinforzato parecchio anche oltre l’arrivo di De Bruyne, poi ha Conte che rappresenta il vero valore aggiunto. Subito dietro vedo l’Inter, ha cambiato allenatore ma a fare la differenza sarà la voglia di rivalsa dopo un anno in cui ha sfiorato tutti gli obiettivi ma non ha vinto nulla. Poi penso che tutti dovranno tenere d’occhio il Milan, squadra ben costruita e con una certezza come Allegri in panchina».

(Fonte: La Stampa)

