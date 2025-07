«È una questione di decimi di secondo, in questi casi basta un attimo perché la parata si trasformi in fallo di rigore. Gianluigi è arrivato per primo sul pallone e non poteva più evitare il contrasto. È ingiusto pensare che volesse far male a Musiala cui auguriamo che si ristabilisca presto e torni più forte di prima. Non ha voluto far finta di niente, Gigio è un ragazzo molto sensibile. Non sarebbe stato in grado di sostenere la scena e ha preferito allontanarsi per lasciare che i medici si occupassero al meglio di Musiala. Una volta negli spogliatoi ha persino acceso il telefono. In tanti anni che lavoriamo insieme non l’aveva mai fatto. Di solito lo spegne un’ora prima del fischio d’inizio per concentrarsi sulla partita e lo riaccende dopo la gara. Stavolta mi ha mandato un messaggio alla pausa per dirmi che era scosso e che non l’aveva fatto apposta».