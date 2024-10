Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Michelangelo Rampulla, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto in Inter-Juventus domenica sera: "Inter-Juve è stata una bella partita e molto intensa, un po' come è nella tradizione del derby d'Italia. Di certo non mi aspettavo un risultato così pirotecnico, è stato bello per il pubblico ma un 4-4 significa sempre che ci sono stati molti errori.